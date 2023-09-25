Nijerya'da Difteri Salgınında Ölü Sayısı 453'e Yükseldi

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da patlak veren difteri salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 453'e yükseldi. Ülkede salgının yayılmaya devam ettiği belirtilirken, 7 bin 201 difteri vakası tespit edildiği açıklandı. Sağlık ekipleri hastalığa yakalananların yüzde 80'ine aşı yapmıştır.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da patlak veren difteri salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 453'e yükseldi.

Nijerya Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansından (NPHCDA) yapılan ortak açıklamada, Aralık 2022'den bu yana ülkenin 18 eyaletinde salgının yayılmaya devam ettiği bildirildi.

Bu sürede 7 bin 202 difteri vakasının tespit edildiği belirtilen açıklamada, salgında hayatını kaybedenlerin sayısının 453'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, sağlık ekiplerinin hastalığa yakalananların yüzde 80'ine aşı yaptığı ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Nijerya'da artan difteri vakaları nedeniyle ülkede ikinci salgın dalgasının yaşandığını doğrulamıştı.

Kuşpalazı olarak da bilinen difteri, "corynebacterium diphtheriae" adlı mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve deriye yerleşmesiyle ortaya çıkıyor. Bulaşıcı olan hastalık, ölüme yol açabiliyor.