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Nijerya'da Difteri Salgını: 5 Öğrenci Hayatını Kaybetti

Sağlık Haberleri

Nijerya'nın Bauchi eyaletinde 5 öğrencinin difteri nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından eyaletteki okullarda eğitime ara verildi. Difteri salgını nedeniyle son 2 ayda 836 vaka görüldü ve 80 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Bauchi eyaletinde 5 öğrencinin difteri nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından eyaletteki okullarda eğitime ara verildi.

Nijerya Ulusal İlk Yardım Geliştirme Ajansının (NPHCDA) Bauchi Eyalet Koordinatörü Dr. Rilwanu Mohammed, yaptığı açıklamada, eyalette 5 öğrencinin difteriden ölmesinin ardından okullarda bazı öğrencilerin difteri testlerinin pozitif çıktığını belirtti.

Mohammed, difteri salgını nedeniyle eyaletteki okullarda eğitime ara verildiğini ifade ederek, hastalığı önlemek için aşı yapılacağını söyledi.

Nijerya'da son 2 ayda 836 difteri vakası görüldü ve bunlardan 80'i hayatını kaybetti.

Kuşpalazı olarak da bilinen difteri, "corynebacterium diphtheriae" adlı mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve deriye yerleşmesiyle ortaya çıkıyor.

Bulaşıcı olan hastalık ölüme yol açabiliyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Sağlık

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