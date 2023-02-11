Niğde UMKE ekiplerinden enkaz altındaki vatandaşa hayat eli: "uyuma bekle" diyerek eline tuttu Sağlık Haberleri Niğde UMKE ekiplerinden enkaz altındaki vatandaşa hayat eli: "uyuma bekle" diyerek eline tuttu Niğde UMKE ekipleri Kahramanmaraş'ta enkazdan Duran Şeker'i 70. saatte kurtardı. Niğde UMKE ekiplerinden enkaz altındaki vatandaşa hayat eli: "uyuma bekle" diyerek eline tuttu NİĞDE - Niğde UMKE ekipleri Kahramanmaraş'ta enkazdan Duran Şeker'i 70. saatte kurtardı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından Kahramanmaraş'taki oturduğu binanın yıkılmasıyla göçük altında kalan Duran Şeker, Niğde'den gelen UMKE ekipleri tarafından sağ olarak kurtarıldı. Enkaz altındaki Şeker'e ulaşan ekipler; "Niğde'den seni buradan kurtarmak için geldim. Allah'ın izniyle birazdan seni çıkaracağım. Uyuma bekle" diyerek elini tuttu. Enkazdan sağ çıkartılan Şeker, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Kahramanmaraş Niğde Sağlık Haberler

Haberler ›› Sağlık ›› Niğde UMKE ekiplerinden enkaz altındaki vatandaşa hayat eli: 'uyuma bekle' diyerek eline tuttu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.