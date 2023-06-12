Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nden 88 hemşire ve 60 ebe mezun oldu
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesinden mezun olan 88 hemşire ve 60 ebe, ant içerek mesleklerine ilk adımı attı. Törene öğrenciler ve aileleri katıldı. Rektör Vekili Prof. Dr. Hamdi Doğan, mezun olan öğrencileri kutladı. Konservatuvar bölümü öğrencilerinin konser verdiği tören, mezun olan ebe ve hemşirelerin ant içmesi ve kep atmasıyla sona erdi.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesinden mezun olan 88 hemşire ve 60 ebe, ant içerek mesleklerine ilk adımı attı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ant içme törenine öğrenciler ve aileleri katıldı.
Rektör Vekili Prof. Dr. Hamdi Doğan, mezun olan öğrencileri kutladı.
Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nil Bağrıaçık da mesleki değerlere sahip mezunlar yetiştirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, öğrencilerin mezuniyetinde emeği geçen herkese teşekkür etti.
Konservatuvar bölümü öğrencilerinin konser verdiği tören, mezun olan ebe ve hemşirelerin ant içmesi ve kep atmasıyla sona erdi.