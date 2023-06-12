Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nden 88 hemşire ve 60 ebe mezun oldu

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesinden mezun olan 88 hemşire ve 60 ebe, ant içerek mesleklerine ilk adımı attı. Törene öğrenciler ve aileleri katıldı. Rektör Vekili Prof. Dr. Hamdi Doğan, mezun olan öğrencileri kutladı. Konservatuvar bölümü öğrencilerinin konser verdiği tören, mezun olan ebe ve hemşirelerin ant içmesi ve kep atmasıyla sona erdi.