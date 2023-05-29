Niğde'de SMA Tip-1 hastası bebek için toplanan 1.8 milyon dolarlık tedavi ücreti tamamlandı

Niğde'de Uzman Çavuş Tahir ve Esra Mahin çiftinin SMA Tip-1 ile mücadele eden 20 aylık bebekleri Elif Sare'nin tedavi olması için gereken 1 milyon 849 bin dolar, aylar süren kampanya sonucunda toplandı. Aile, Amerika'ya giderek kızlarının tedavisine başlayacak.

NİĞDE'de Uzman Çavuş Tahir (38) ve Esra Mahin (34) çiftinin SMA Tip-1 ile mücadele eden 20 aylık bebekleri Elif Sare'nin tedavi olması için gereken 1 milyon 849 bin dolar, aylar süren kampanya sonucunda toplandı. Esra Mahin, Kızım Elif Sare, destek verenler sayesinde yakında Amerika'da olacak. Kızımızı hep beraber kurtardık. Herkese minnettarızö dedi.

Uzman Çavuş Tahir ve Esra Mahin çiftinin 20 aylık bebekleri Elif Sare'ye 50 günlükken SMA Tip-1 ölümcül kas hastalığı teşhisi kondu. Devletin ücretsiz olarak karşıladığı Spinraza tedavisine başlanan bebeğin, dünyanın en pahalı ilaçlarından olan 'Zolgensma' gen tedavisine ulaşması için de valilik onaylı kampanya başlatılması amacıyla başvuru yapıldı. Binlerce vatandaşın destek verdiği ve 16 ay süren kampanya sonucunda 1 milyon 849 bin dolar toplandı. Aile çocuklarının tedavisi için Amerika'ya gitmeye hazırlanıyor.

'GÖZLERİMİN ÖNÜNDE ERİYORDU'

Elf Sare'ye destek verenlere teşekkür eden anne Esra Mahin, Kızım gözlerimin önünde eriyordu. Bir anne olarak dayanamıyordum ben bu acıya. Daha kötü olabilir, makinelere bağlanabilir. Ben evladımı yaşatmak için elimden geleni yaptım. Zolgensma isimli bir ilaç var ve bu ilaç sayesinde yavrum kurtulabilir. 16 ay önce başlattığımız kampanya kapsamında dün itibariyle 1 milyon 849 bin dolar toplandı. Kızımın tedavisi için 16 ay süren kampanyamız şu anda 20 aylık seviyesinde bitti. Öncelikle bizlere maddi ve manevi destek veren, belediye başkanımıza, Niğde Valimize, Niğde halkımıza, Niğdeli iş insanlarımıza, herkese teşekkür ederiz. Elif Sare, destek verenler sayesinde yakında Amerika'da olacak. Kızımızı hep beraber kurtardık. Herkese minnettarızö dedi.