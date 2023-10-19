Niğde'de KBRN Tatbikatı Gerçekleştirildi

Niğde'de Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) afetleri sonrası gerekli koordinasyonun sağlanması, ekiplerin hızlı ve doğru müdahale edebilmesi için tatbikat yapıldı. Tatbikatta senaryo gereği 112 Acil Çağrı Merkezine patlama ihbarı yapıldı ve ekipler hızlı bir şekilde müdahale etti.

Niğde'de Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) afetleri sonrası gerekli koordinasyonun sağlanması, ekiplerin hızlı ve doğru müdahale edebilmesi için tatbikat yapıldı.

60 personelin katıldığı tatbikatta senaryo gereği 112 Acil Çağrı Merkezine Niğde Hamamlı yolunda patlama meydana geldiği ve 3 kişinin patlamadan etkilendiği ihbarı yapıldı. 112 Çağrı Merkezine gelen ihbarın ardından bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, Emniyet, İtfaiye, elektrik ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini aldıktan sonra koruyucu kıyafet giyen kurtarma personeli, patlamadan etkilenen 3 kişiye müdahale ederek hastaneye sevklerini sağladı. 3 kişinin hastanede oluşturulan özel bir ünitede dış ve iç arındırmaları yapılırken, olay yeri inceleme ekipleri de senaryo gereği gerekli incelemelerini gerçekleştirdi. Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Vekili Dr. Muhammet Bayraktar yaptığı açıklamada, gönüllü sağlık personellerinden oluşan UMKE'nin teorik ve pratik eğitimler aldığını ancak afetlere ve beklenmedik olaylara müdahalede ekiplerle eşgüdümlü çalışmak gerektiğine dikkati çekti.

Bayraktar, "Gerçekleştirdiğimiz tatbikatta senaryo gereği 112 Çağrı Merkezine bilmeyen bir patlama neticesinde 3 tane yaralının olduğu bilgisi geldi. AFAD olay yerinde gerekli ölçümleri yaparak alanları belirledi. UMKE'deki arkadaşlarımıza yaralıları teslim etti ve bu yaralılar hastanenin acil servisine nakledildi. Emniyet ve jandarma ekipleri de olay yerinin güvenliğini sağladı. Olay yeri inceleme ekipleri patlamanın neden kaynaklanmış olduğuna dair çalışma yaptı. İtfaiye ise alanı temizlemek amacıyla gerekli çalışmalarını yaptı" dedi. - NİĞDE