Niğde'de İl Sağlık Müdürü Astım Günü hakkında mesaj yayımladı

Niğde'de İl Sağlık Müdürü Bahadır Karaca, 7 Mayıs Dünya Astım Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaca, mesajında, astımın akciğer içi hava yollarında mikrobik olmayan bir tür iltihap nedeniyle hava yolu duvarının daralması sonucu ortaya çıkan kronik bir akciğer hastalığı olduğunu belirtti.

Karaca, astımın, tekrarlayan ve ataklar halinde gelen nefes darlığı, nefes alıp verirken ortaya çıkan hırıltı, hışıltı, ıslık sesi, göğüste baskı hissi ve öksürük gibi belirtilerle kendini gösterdiğini ifade etti.

Karaca, hastalığın ağırlığına uygun ilaç tedavilerinin verilmesi, hastanın tedavileri önerilen şekilde ve doğru teknikle uygulamasıyla hastalığın kontrol edilebildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Astım ilaçlarının büyük bir kısmı soluk alma yoluyla kullanılır. Bu yolla, daha az yan etkiyle hava yollarında istenilen tedavi edici etki oluşturulur. Bu ilaçları içeren cihazların önerilen şekilde doğru kullanılması tedavinin etkin yapılabilmesi için çok önemlidir. Solunum yolu enfeksiyonları, alerjenler, sigara dumanı ve kimyasallar gibi tetikleyiciler astım kontrolünü güçleştirir. Yapılan çalışmalar, hastaların ilaçlarını doktorunun önerdiği şekilde kullanmasının, sigarayı bırakmanın ve obez hastaların kilo vermesinin, sağlıklı ve dengeli beslenmenin, düzenli egzersiz yapmanın, solunan ortamın havasını temiz tutmanın astımın kontrolünü kolaylaştırdığını göstermiştir."