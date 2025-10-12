Niğde'de 20 Yıllık Bağımlılıktan Kurtulan K.Ş, YEDAM ile Hayatına Temiz Bir Sayfa Açtı

Niğde'de yaşayan 40 yaşındaki K.Ş, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nden (YEDAM) aldığı destek sayesinde yaklaşık 20 yıllık madde ve alkol bağımlılığından kurtuldu.

Kentte market işleten K.Ş, arkadaş çevresinin etkisiyle 20 yaşında madde kullanmaya başladı.

Madde kullanımının her geçen gün hayatını kararttığını fark eden K.Ş, bu dönemde eşiyle boşanma aşamasına geldi.

Daha sonra eşinin ikna etmesiyle bağımlılıktan kurtulmak için YEDAM'a başvuran K.Ş, yaklaşık 20 yıl süren madde ve alkol bağımlılığından tedavi ve danışmanlık desteğiyle kurtuldu.

İşletmesini büyüterek hayatına yeni bir sayfa açan K.Ş, AA muhabirine, arkadaş çevresi yüzünden uyuşturucu kullanımına başladığını ve o zamanlarda bırakamadığını söyledi.

Arkadaş çevresinin önemli olduğunu vurgulayan K.Ş, şöyle konuştu:

"İlk kez bir arkadaşım götürdü ve öyle başlattı. Ondan sonraki süreçte bu devam etti. Bir gün içtim, bir gün içmedim derken madde kullanımım çoğaldı. Değişik maddeler de içtim. Askere gitmeden önce başlamıştım, yaklaşık 20 yıl madde kullanılmışlığım var. Ailemle büyük sorunlarım oldu hatta eşimle ayrılmaya bile gittik. Bağımlı arkadaşlarım maddeyi bulamadıkları zaman bana geliyorlardı veya ben bulamadığım zaman onlara gidiyordum. Evde sorun olduğunda ve arkadaşım aradığında beraber madde bulup içiyorduk. Maddeyi kullandığım zaman evde sürekli bir tartışma, bağrışma, kavga oluyordu. Eşimle boşanmaya kadar gittik, dilekçe vermiştik bu durumdan dolayı çünkü ben her gün içiyordum."

K.Ş, bu süreçte ailesinin ve çocuklarının da etkilendiğini anlatarak, eşinin yönlendirmesiyle YEDAM'a başvurduğunu belirtti.

Eşinin tedavi görmesi halinde boşanmaktan vazgeçeceğini söylediğini dile getiren K.Ş, şöyle konuştu:

"Eşim, 'YEDAM'a veya başka bir yere gidip başvurursak ve tedaviyi görürsen dilekçeyi geri çekeceğim.' dedi. Ben de o süreçte eşime katıldım. Eşim bana büyük destek oldu ve onunla YEDAM'a başvurduk. Allah'a şükür 6 aydır temiz kalıyorum, hiçbir şey kullanmıyorum. Alkolü ve uyuşturucuyu bıraktım. YEDAM'daki hocalarım sayesinde her şeyi bıraktım. Hocalarım bilmediğim şeyleri, uyuşturucunun etkisiyle neler yaptığımı, beynime ve vücuduma verdiği hasarları öğretti. Bilmediğim çoğu şeyi burada öğrendim."

K.Ş, madde kullanımını bıraktıktan sonra hayatının değiştiğine dikkati çekerek, ailesi ve çocuklarıyla hayatına temiz sayfa açtığını ifade etti.

Bağımlılıktan kurtulduktan sonra kendi işine yöneldiğini vurgulayan K.Ş, şöyle devam etti:

"Aileme yöneldim ve kendi işimle ilgilenmeye başladım. Çocuğumun ve evimin rızkını götürüp maddeye vermedim. Maddenin etkisi geçtikten sonra helal kazancı öğrendim. Marketle ve çocuklarımla ilgileniyorum. Benzer şeyleri yaşayanlara YEDAM'a gelmelerini tavsiye ederim. Ben günlük 10-15 gram madde kullanıyordum. Şükürler olsun 6 aydır içmiyorum çok temizim. Bırakmak isteyenler YEDAM'a başvursun, konuşarak bırakamayız demesinler. Ben de bırakmam diyordum ama buraya geldim ve hocaların önerileriyle çok şükür bıraktım."

"Ailesi bu süreçte kendisine destek oldu ve çaba gösterdi"

Niğde Yeşilay Danışmanlık Merkezi Klinik Psikoloğu Kevser Kayalı da alkol, madde, kumar, teknoloji ve tütün bağımlılığına yönelik hizmet verdiklerini söyledi.

Bu alanlarda tamamen ücretsiz ve gizlilik içerisinde hizmet verdiklerini anlatan Kayalı, "Bize gelen danışanlarımızın bilgileri kesinlikle kimseyle paylaşılmıyor. Danışanımız bu süreçte 6 aydır bize geliyor, düzenli olarak terapilerine devam ediyor ve temiz kalıyor. Bir yandan ailesiyle de görüşmeler yapıyoruz. Ailesi bu süreçte kendisine destek oldu ve çaba gösterdi. Danışanımız, sosyal hizmet uzmanımızla atölye çalışmalarına katılıyor, tamamen kendisini ve yaşamını değiştirmek üzerine çok önemli adımlar attı. Biz de bu süreçte onun yanında olduk." ifadelerini kullandı.