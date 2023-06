New York'ta Orman Yangınları Nedeniyle Hava Kalitesi Uyarısı

New York eyalet yönetimi, Kanada'daki orman yangınları nedeniyle hava kalitesinin kötüleşmesi üzerine New York eyaletinin orta ve doğu bölgeleri için Çarşamba günü hava kalitesi sağlık uyarısı yaptı.

NEW YORK, 7 Haziran (Xinhua) -- New York eyalet yönetimi, Kanada'daki orman yangınları nedeniyle hava kalitesinin kötüleşmesi üzerine New York eyaletinin orta ve doğu bölgeleri için Çarşamba günü hava kalitesi sağlık uyarısı yaptı.

Eyalet yönetimi, hem ozon hem de ince parçacık halindeki maddelerden kaynaklanan kirlilik seviyesinin, hava kalitesi endeksi (AQI) değerine göre 100'ü aşmasının beklendiğini söyledi.

Eyaletin merkezi New York kentinin idaresi ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada özellikle kalp ya da solunum rahatsızlığı olan kent sakinlerine, açık hava aktivitelerini sadece kesinlikle gerekliyse gerçekleştirmeleri çağrısında bulundu.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, Kanada'nın Quebec eyaletinde yayılan orman yangınlarından, ABD'nin Kuzeydoğu ve Büyük Göller bölgelerine geniş çapta pus ve duman taşındığını bildirdi.