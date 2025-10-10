Haberler

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde Sahtecilik Operasyonu: 17 Şüpheli Tutuklandı

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde test sonuçlarını değiştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 20 kişiden 17'si tutuklandı. Şüpheliler, uyuşturucu ve alkol test sonuçlarını sistem üzerinde manipüle etmekle suçlanıyor.

NEVŞEHİR Devlet Hastanesi'nde test sonuçlarını değiştirdikleri gerekçesiyle aralarında sağlık personelinin de bulunduğu 'Resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde görevli bazı bilgi işlem çalışanlarının işlem başına 20-30 bin TL karşılığında, uyuşturucu kullanan kişilerin denetimli serbestlik kapsamında verdikleri test sonuçlarını sistem üzerinde değiştirdiklerini, alkollü araç kullanırken yakalanan sürücülerin kandan yapılan alkol test sonuçlarını değiştirdiklerini, özel güvenlik olabilmek için alınan doktor raporu sırasında yapılan uyuşturucu test sonuçlarında da değişiklik yaptıklarını tespit etti. Nevşehir ve Kayseri'de gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında sağlık personelinin de olduğu 20 kişi, 'Resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17 çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: NEVŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
