Nevşehir Devlet Hastanesi'nde Hasta Yakınları Güvenlik Görevlilerine Saldırdı

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yakınlarını görmek isteyen hasta yakınları, güvenlik görevlilerine saldırdı. 6 güvenlik görevlisi darbedilirken, 4 hasta yakını gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

NEVŞEHİR Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yakınlarını görmek istedikleri travma odasına alınmayan hasta yakınları, güvenlik görevlilerine saldırdı. 6 güvenlik görevlisi darbedilirken, 4 hasta yakını gözaltına alındı.

Olay, dün saat 18.50 sıralarında Nevşehir Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne 2 hasta getirildi. Hastalar travma bölümünde tedavi altına alındı. Hasta yakınları kalabalık bir şekilde travma bölümüne gelip yakınlarını görmek istedi. Güvenlik görevlileri, hasta yakınlarının içeri girmesine izin vermeyince tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı. Arbede yaşandı. Yaşanan olayda 6 güvenlik görevlisi darbedildi. Güvenlik görevlilerinin şikayeti üzerine hasta yakını 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaşanan saldırı hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hasta yakınlarının travma odasına zorla girmeye çalıştığı görüldü. Ayrıca, hasta yakınlarının kendilerine engel olmaya çalışan güvenlik görevlilerine yumrukla saldırdığı da kamera görüntülerinde yer aldı. (DHA)