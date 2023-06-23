Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. M. Mansur Tatlı, Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde göreve başladı

Medical Point Gaziantep Hastanesi, çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniği ile birlikte çocuk yan dal branşları olan çocuk gastroenterolojisi, çocuk cerrahisi, çocuk ürolojisi, çocuk nörolojisi, çocuk endokrinolojisi, neonatoloji ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. M. Mansur Tatlı da Medical Point Gaziantep'te göreve başladı.

Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. M. Mansur Tatlı, Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, hastane, çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniği ile birlikte çocuk yan dal branşları olan çocuk gastroenterolojisi, çocuk cerrahisi, çocuk ürolojisi, çocuk nörolojisi, çocuk endokrinolojisi, neonatoloji ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. M. Mansur Tatlı da Medical Point Gaziantep'te göreve başladı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Tatlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları alanındaki ana dal uzmanlığını Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda tamamladı, yan dal uzmanlığını ise Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı'nda gerçekleştirdi.

Milli Pediatri Derneği ve Ulusal Neonatoloji Derneği üyesi olan Prof. Dr. M. Mansur Tatlı'nın ilgi alanları yenidoğan bebek sorunları ile erken doğan (prematüre) bebek sorunları ve bakımı olarak öne çıkıyor.

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