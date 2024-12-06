Nejla Baştan: Yenidoğan Yoğun Bakımda 31 Yıllık Sevgi ve Şefkat

Trabzon'da yenidoğan yoğun bakım hemşiresi olarak 31 yıldır çalışan Nejla Baştan, tıbbi bilgisinin yanı sıra sevgi ve şefkatle de minik hastaların sağlığı için mücadele ediyor.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü'ndeki Doğu Karadeniz'in en büyük Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nin sorumlu hemşiresi Baştan, mesleğe 33 yıl önce Tonya ilçesindeki sağlık ocağında başladı.

Sağlık sektörünün en zorlu alanlarından yenidoğan yoğun bakım hemşireliğine 1993'te adımını atan Baştan, o günden bu güne özellikle düşük doğum ağırlığı ve erken doğumla dünyaya gelen bebeklerin yaşaması için çabalıyor.

Tecrübeli hemşire, geride bıraktığı 31 yılda binlerce minik bebeğin hayatına dokundu.

"Yenidoğan hemşiresi olmak bir ayrıcalık"

Hemşire Nejla Baştan, AA muhabirine, 1993'ten itibaren yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çalıştığını söyledi.

Yenidoğan hemşireliğinin bir ayrıcalık olduğunu belirten Baştan, "Küçücük dünyaya gelen bebeklere severek yaklaşmak, onları sonrasında sağlıklı görmek ömre bedel. O yüzden yenidoğanda çalışmayı her zaman tercih ettim, hiçbir zaman da ayrılmayı düşünmedim " dedi.

Baştan, 500 gram gibi düşük doğum ağırlığında bebekleri sağlıkla taburcu etmek için emek verdiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Gerçekten anlatılmaz yaşanır. İlk müdahalesini yaparken belki bir an önce onu hayata döndürmek için çabalıyorsunuz, sonrasında onun gelişimini adım adım görmek, toparladığını adım adım izlemek çok büyük mutluluk. O yüzden yenidoğan servisi çok farklı bir yer. Taburcu olduğunu, büyüdüğünü, okula gittiğini görmek, sonradan sizi ziyarete gelmesi çok büyük mutluluk."

Meslek hayatında çok anılar biriktirdiğini anlatan Baştan, şunları kaydetti:

"Burada bebeklerin adeta ilk anneleri oluyoruz. Gerçekten annesi gibi hissediyorsunuz. Bebeği sevmeden o işi yapmam mümkün değil. Gerçekten bebeği sevmek, yaptığın işi sevmek gerekiyor. Yenidoğanlarda ülkenin geleceği yatıyor. Bu da önemli bir şey. O yüzden onları en sağlıklı şekilde taburcu edebilmek, sevgi verebilmek bizim için önemli."

Baştan, yenidoğan ünitesinde ekip olarak çalıştıklarına değinerek, "Doktoru, hemşiresi ve hizmetli personeliyle biz bir ekibiz. Buradaki bebeklerimize, 'Ülkenin geleceği' diyorum. Çok güzel bir iş yapıyoruz." diye konuştu.

"Tecrübeli bir hemşireyle çalışmak yenidoğancı için büyük avantaj"

Ünitenin sorumlu doktorlarından Neonatoloji Uzmanı Doç. Dr. Berna Hekimoğlu, Nejla Baştan ile yaklaşık 10 yıldır çalıştıklarını söyledi.

Baştan'ın çok tecrübeli bir hemşire olduğunu belirten Hekimoğlu, "Ben tanıdığımda 20 yıllık hemşireydi. Birkaç yıldır da sorumlu hemşire olarak görev yapıyor. Tecrübeli bir hemşireyle çalışmak yenidoğancı için çok büyük avantaj. Çünkü yenidoğan ekip işi. Sadece yenidoğan yoğun bakım uzmanı değil, hemşiresi, yardımcı personeli ile biz bir ekibiz, aileyiz." dedi.

Hekimoğlu, hemşirelerin saat başı ya da 2 saate bir takip ettikleri bebeklerde problem gördüklerinde kendilerine aktardığını dile getirerek, "Dolayısıyla iyi bir hemşire bizim elimiz, kulağımız, her şeyimiz. Dolayısıyla yenidoğan konusunda deneyimli hemşirelerle çalışmak büyük avantaj." ifadesini kullandı.