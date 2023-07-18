Nefes borusuna yemek kaçan kişi hayatını kaybetti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, nefes borusuna yemek kaçan Enver Musa (37), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 23.30 sıralarında Fatih Mahallesi, Demirtaş Sokak'ta meydana geldi. Evinde ailesi ile birlikte yemek yiyen Enver Musa, fenalaşarak yığıldı. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede nefes borusuna yemek kaçtığı için nefes alamadığı belirlenen Musa, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.