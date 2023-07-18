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Nefes borusuna yemek kaçan kişi hayatını kaybetti

Sağlık Haberleri

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, nefes borusuna yemek kaçan Enver Musa (37), hastanede yaşamını yitirdi. Musa'nın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, nefes borusuna yemek kaçan Enver Musa (37), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 23.30 sıralarında Fatih Mahallesi, Demirtaş Sokak'ta meydana geldi. Evinde ailesi ile birlikte yemek yiyen Enver Musa, fenalaşarak yığıldı. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede nefes borusuna yemek kaçtığı için nefes alamadığı belirlenen Musa, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Enver Musa, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Enver Musa'nın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Sağlık

Adli Tıp İnegöl Fatih Bursa Sağlık Haberler

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