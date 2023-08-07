Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin Taburcu Edildi
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Beyin kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırılan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, tedavisinin ardından taburcu edildi. Sağlık durumu iyi olan Engin, bir süre evde istirahat edecek.
Beyin kanaması şüphesiyle geçen hafta hastaneye kaldırılan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Katıldığı canlı yayınlanan bir programın ardından rahatsızlanan, beyninde pıhtı atması olduğu belirlenen Engin'in tedavisi tamamlandı.
Taburcu edilen Engin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Engin'in bir süre evde istirahat edeceği öğrenildi.
Belediye Başkanı Engin, 2 Ağustos'ta bir internet gazetesindeki canlı yayının ardından fenalaşmış, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.
Kaynak: AA / Halil Şahin - Sağlık