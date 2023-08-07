Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin Taburcu Edildi

Beyin kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırılan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, tedavisinin ardından taburcu edildi. Sağlık durumu iyi olan Engin, bir süre evde istirahat edecek.