Nar zehirlenmesinde kaybettikleri kızlarının yerine tüp bebek yöntemiyle Saliha Nur'u dünyaya getirdiler

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde tüp bebek yöntemi ile dünyaya gelen kızları Saliha'yı (4), 4 yıl önce nardaki tarım ilacından zehirlenmesi sonucu kaybeden Kevser Çakır (45), aynı yöntemle bebeği Saliha Nur'u dünyaya getirdi. Kevser Çakır, "Tam umutlarım tükenmişti, çocuğumun olacağını düşünmüyordum. Güzel bir hamilelik geçirdim. Çocuğumu kucağıma aldığım için çok mutluyum" dedi.

Yeşilhisar ilçesi Kavak Mahallesi'nde oturan Çakır ailesinin bireyleri, 30 Ekim 2019 akşam yemeğinden sonra nar yedi. Bir süre sonra Mustafa (69) ve Saliha (63) çifti ile oğulları Osman (28), Üzeyir ve onun eşi Kevser ile torunları Saliha Çakır, rahatsızlandı. 6 kişilik aile, komşularının yardımıyla Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karın ağrısı ve baş dönmesi şikayeti olan aile üyelerine, gıda zehirlenmesi şüphesi ile serum tedavisi uygulandı. Küçük Saliha, durumu kötüleşince Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yolda iki kez kalbi duran Saliha Çakır, kurtarılamadı. Ailenin nara sıkılan tarım ilacı nedeniyle zehirlendiği belirlendi. Küçük Saliha'nın cenazesi toprağa verilirken, Kevser ve Üzeyir Çakır çifti, kızlarının ölümüyle büyük acı yaşadı. Yaşanan acı olayı öğrenen özel bir hastane, Çakır çiftine tüp bebek yöntemiyle yeniden bebek sahibi olmaları için destek oldu. Tedavisi uygulanan Kevser Çakır, tüp bebek yöntemiyle hamile kaldı. Kevser, dün 3 kilo 250 gram ağırlığında kız bebeği dünyaya getirdi. Çakır çifti, bebeklerinin adını Saliha Nur koydu. Yaşadığı süreci anlatan Kevser Çakır, "Kızımı nar zehirlenmesinden kaybettik. Yediğimiz nar ilaçlıymış. Hepimiz zehirlendik. Kızım biraz küçük olduğu için onun bünyesi kaldıramadı ve vefat etti. Birçok hastaneye gittik ve birçok deneme yaptık. Sağ olsunlar bu hastane bizi davet etti. Geldik, tanıştık ve tedaviye başladık. Allah'a şükür sonucunu da aldık. Hamilelik süreci iyi geçti. Sadece bulantılarım vardı. Güzel bir hamilelik geçirdim" diye konuştu.