Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Namibya'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi salgını ilan edildi

Namibya'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi salgını ilan edildi

Sağlık Haberleri

Güney Afrika ülkesi Namibya'da, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı salgını ilan edildi.

Güney Afrika ülkesi Namibya'da, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı salgını ilan edildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Windhoek'ta KKKA tedavisi gören 1 hastanın hayatını kaybetmesinin ardından salgın ilan edildiği duyuruldu.

Açıklamada, ölen kişiyle temaslı herkesin dikkatle takibe alındığı, şimdiye kadar 24'ü sağlık çalışanı olmak üzere 27 temaslı tespit edildiği belirtildi.

Ülkede 2016'dan bu yana KKKA nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Kırım Seçim Sonuçları
Kırım Yerel Seçim Sonuçları 2019
Kırım Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Sağlık

Güney Afrika Windhoek Namibya Kırım Sağlık Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title