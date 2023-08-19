Myanmar'da Bilinmeyen Hastalık Nedeniyle Büyükbaş Hayvanlar Ölüyor

Myanmar Tarım, Hayvancılık ve Sulama Bakanlığı Daimi Sekreter Yardımcısı U Aung Zan Htwe, ülkenin kuzeyindeki Kaçin eyaletinde bazı büyükbaş hayvanların bilinmeyen bir hastalık nedeniyle öldüğünü açıkladı. Yetkililer, hastalığın ne olduğunu belirlemek için laboratuvar testi yapacaklarını söyledi.

YANGON, 19 Ağustos (Xinhua) -- Myanmar Tarım, Hayvancılık ve Sulama Bakanlığı Daimi Sekreter Yardımcısı U Aung Zan Htwe, ülkenin kuzeyindeki Kaçin eyaletinde bazı büyükbaş hayvanların bilinmeyen bir hastalık nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Zan Htwe, Perşembe günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Hayvancılık ve Veterinerlik Departmanı'ndan, Putao kasabasının bazı köylerinde bilinmeyen bir hastalık nedeniyle bazı büyükbaş hayvanların öldüğünü bildiren bir rapor aldık. Bir saha denetim ekibi durumu incelemek üzere bölgeye intikal ediyor" dedi.

Yerel medya, Kaçin eyaletinin Putao kasabasında 200'den fazla büyükbaş hayvanın bilinmeyen bir hastalıktan öldüğünü bildirdi.

Yetkili, "Sığır ölümleri hakkında ayrıntılı bilgi yok. Kesin sayıyı hala bilmiyoruz. Ölümler belli bir hastalıktan kaynaklanıyorsa, Standart Operasyon Prosedürü'ne (SOP) uygun olarak aşılama yapılacaktır" ifadesini kullandı.

Yetkili, saha incelemesinden sonra hastalığın ne olduğu anlaşılamazsa laboratuvar testi yapılacağını da ekledi.