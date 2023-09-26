Müzik Öğretmeni Eczanenin Önünde Kalp Krizi Geçirip Hayatını Kaybetti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ilaç almak için girdiği nöbetçi eczanenin kapısında kalp krizi geçirip hayatını kaybeden müzik öğretmeni Ahmet Kotan'ın cenazesi Diyarbakır'da defnedildi. Kotan'ın dedesinin 3 kardeşi de kalp krizinden ölmüştü.

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MÜZİK ÖĞRETMENİ, İLAÇ ALMAK GİTTİĞİ ECZANENİN ÖNÜNDE KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ (2)

DEDESİNİN 3 KARDEŞİ DE KALP KRİZİNDEN ÖLMÜŞ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ilaç almak için girdiği nöbetçi eczanenin kapısında kalp krizi geçirip hayatını kaybeden müzik öğretmeni Ahmet Kotan'ın (27) cenazesi, getirildiği memleketi Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kotan için Kulp Hevedanlılar Yas Evi'nde taziye kuruldu. Ailenin 5 çocuğundan 4'üncüsü olan Kotan'ın, dedesinin 3 kardeşinin de çeşitli zamanlarda kalp krizinden yaşamını yitirdiği öğrenildi.