Muş'ta Kızılay tarafından başlatılan kan bağışı, aralıksız devam ediyor. Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından Muş Devlet Hastanesinde başlatılan kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kan bağışına destek sağlamak için her alanda stant kuran ekipler, Muş devlet hastanesi koridorunda kan bağışı için çalışmalarını sürdürüyorlar.

Muş'ta Kızılay'a kan bağışı devam ediyor

MUŞ - Muş'ta Kızılay tarafından başlatılan kan bağışı, aralıksız devam ediyor.

Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından Muş Devlet Hastanesinde başlatılan kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kan bağışına destek sağlamak için her alanda stant kuran ekipler, Muş devlet hastanesi koridorunda kan bağışı için çalışmalarını sürdürüyorlar.

Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Ahmet Kotan, gazetecilere yaptığı açıklamada hava sıcaklarının etkili olması nedeniyle kan bağışında düşüşlerin yaşandığını belirterek, "Bugün Muş Devleti Hastanesi'nde kan bağışı organizasyonu düzenledik. İl genelindeki tüm hastanelerin kan ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Sıcak havaların etkisiyle kan bağışlarından düşüşler yaşanmakta. Ancak stoklarımız hastanelerin ihtiyacını karşılayacak durumdadır" dedi.

İlerleyen zamanlarda stoklarda sorun olmaması adına kan bağışı organizasyonlarını arttırdıklarının altını çizen Kotan, "Lösemi, kanser, diyaliz hastaları, trafik kazaları, acil kan ihtiyaçlarının giderilmesi için Kızılay olarak tüm ülkede olduğu gibi yerelde de Muş'un kan ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Bütün sağlıklı bireyle kan bağışı için bizlere başvurabilirler. Kan bağışı esnasında çeşitli tahlilleri yapıp uygunlukları varsa kan bağışını kabul ediyoruz. Bu sosyal duyarlılığı tüm vatandaşlarımızın göstermesi gerekir. Kan sürekli bir ihtiyaç. Onun için biz stokların sürekli dolu olmasını istiyoruz. Sıcak havaya rağmen vatandaşlarımızın ilgisi bizi memnun ediyor. Kan bağışında genel hedeflerimizi tutturuyoruz. Sıcak havalarda biraz düşüş yaşanıyor. Bu dönemlerde biz de organizasyonlarımızı arttırarak bu açığı kapatmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.