Muş'ta doğan bebek, ince bağırsak tıkanıklığından sağlığına kavuştu

Muş'ta Kenan-Figen Kaya çiftinin ilk bebekleri Toprak Eren, tıp tarihinde 10 bin doğumda bir görülen, ince bağırsak tıkanıklığı olarak bilinen 'jejunoileal atrezi' hastalığı ile dünyaya geldi. Doğumunun ikinci gününde Elazığ'a sevk edilen bebek, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde çocuk cerrahisi uzmanı Opr. Dr. Fikret Ersöz ve ekibi tarafından ameliyata alındı. 15 gün sonra da ikinci bir ameliyat geçiren bebeğin, ince bağırsağındaki tıkanıklık giderildi. Sağlık durumu iyi olan bebek, 55 günün ardından hastaneden taburcu edildi.

'KİLO ALMAYA BAŞLADI'

Opr. Dr. Fikret Ersöz, "Hastamız Muş'tan geldi. Normal günde doğmuş bir bebekti, prematüre değildi. Karın şişliği ve yeşil kusmalar nedeniyle, hastane bize sevk etmişti. Hastayı ilk muayene ettiğimizde, bir sorun olduğunu anladık. Tetkiklerde bağırsakta bir atrezi olduğunu, bağırsağın bir bölümünün olmadığını düşündük. Ameliyat kararı aldık. Hastamızı 55 gün önce ameliyat ettik. Ameliyat ettiğimizde çok nadir görülen bir bağırsak atrezisi şekli ile karşılaştık. Buna 'Tip 3B ileal atrezi' diyoruz. Zaten bağırsak yoklukları çok nadirdir ama bağırsağın bu şekilde bir yokluğu çok daha nadir. Bir doktorun ömründe, mesleki hayatında bir kişide göreceği bir vaka. Allah'a şükür, bu benim ikinci vakam. Hastamızı 2 defa ameliyat ettik. Daha sonra hastamızı besledik, sağlam olan bağırsak 35 santimetre olduğu için sadece beslemekle hastamız kilo almıyor. Biz de damarlardan takviyede bulunduk. İlk ameliyattan 15 gün sonra ikinci ameliyatımızı yaptık. Bu arada hiç kullanılmamış olan bağırsaktan siniri var mı yok mu diye numune aldık. Şansımız vardı ki, bağırsağın sinirin olduğu sonucu patolojiden geldi. Daha sonra tekrar bir ameliyat daha yapıp, bağırsağı birleştirdik. Şu anda hastamız besleniyor, kakasını yapıyor, kilo almaya başladı. Aile de geldi, bugün sorunları hallolmuş bir şekilde sapasağlam ailemize hastamızı teslim ettik" dedi.

'BESLENDİĞİ ZAMAN KUSUYORDU'

Baba Kenan Kaya ise Toprak Eren'in ameliyattan önce beslenme sıkıntısı yaşadığını belirterek, "Muş'tan geliyorum. Yaklaşık 2 ay önce bebeğimiz dünyaya geldi. Beslenemiyordu, beslendiği zaman kusuyordu. Biz de ufak çaplı bir araştırmanın sonucunda Fikret hocanın Elazığ'da olduğunu, burada bu ameliyatı başarıyla yapabileceğini duyduk, getirdik. Kendimizce biraz araştırdık. Fikret hocam, 'Yaparım' dedi ve yaptı. Teşekkürler, Allah razı olsun. Bebeğimizi sağlıklı bir şekilde aldık. İnşallah sağlıklı bir şekilde büyür, vatanına, milletine hayırlı bir evlat olur" diye konuştu.