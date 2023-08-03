Muş'ta bağımsız yaşam merkezi için yer tahsisi yapıldı

Muş Belediyesi ile Muş Gençliği Uyuşturucuyla Mücadele Derneği arasında bağımsız yaşam merkezinin kurulması için bir protokol imzalandı. Merkezde ilaçsız tedavi yöntemi kullanılacak.

Muş'ta bağımsız yaşam merkezinin kurulması için yer tahsisi yapıldı.

Muş Belediyesi ile Muş Gençliği Uyuşturucuyla Mücadele Derneği arasında bağımsız yaşam merkezinin kurulması için bir protokol imzalandı. 20 kişi kapasiteli merkezde ilaçsız tedavi yöntemi kullanılacak. Madde bağımlılığında uzun süren tedaviler yerine spor, beyin jimnastiği, yeme-içme alışkanlıklarında değişiklik yöntemleri kullanılacak.

Muş Gençliği Uyuşturucuyla Mücadele Derneği Başkanı Alparslan Bingöl, bağımsız yaşam merkezinin yer tahsisi için Muş Belediyesi ile protokol imzalandığını ifade ederek, "Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği olarak Muş Belediyesi ile yer tahsisi yapıldığından 10 yıllık resmi protokolümüzü imzaladık. Belediye Başkanımız Feyat Asya'ya teşekkür ederim. Elimizi değil gövdemizi taşın altına koyduk. Bizler Muş gençliği ölmesin diyoruz. İlimizdeki siyasetçilerimizi göreve davet ediyoruz. Türkiye'de yaşayan tüm Muşlu hemşehrilerimizin desteklerini bekliyoruz. Allah için hep beraber Muş'un evlatlarına sahip çıkalım. Bağımsız yaşam merkezi inşaatımızın yapımı için desteklerinizi bekliyoruz. 20 kişilik yatılı bağımsız yaşam merkezinde Muş gençliğini ilaçsız tedavi ettirip topluma kazandırmak istiyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" dedi. - MUŞ