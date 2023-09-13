Muş'un Yörecik köyünde armut toplamak için ağaca çıkan bir kişi dengesini kaybederek yere düştü ve yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan kişi tedavi altına alındı.

Muş'ta armut toplarken ağaçtan düşen bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yörecik köyü Gülden Mahallesi'nde armut toplamak için ağaca çıkan Servet İpek (62), dengesini kaybederek yere düştü. İpek, bir süre sonra kendine gelince 112 çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ambulansla Muş Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan İpek, tedavi altına alındı.

Güz armutlarını toplamak için çıktığı ağaçtan düştüğünü söyleyen İpek, "6 metre yükseklikten yere düştüm. Yerde bir süre hareketsiz kaldıktan sonra aklıma ambulansı aramak geldi. Yolumuz çok kötü olduğu için ambulans çukurlara gire çıka ilerledi. Sağ olsun devletimiz olmasa oraya ambulans gelmezdi" dedi. - MUŞ