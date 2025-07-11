Muş'ta Aort Damarında Daralma Tanısı Koyulan Bebeğe Acil Sevk

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Muş'ta 39 haftalık dünyaya gelen ve aort damarında daralma tespit edilen 1 günlük bebek, hayati risk taşıdığı için İstanbul'a ambulans uçakla sevk edildi.

MUŞ'ta 39 haftalık dünyaya gelen 1 günlük bebeğe aort damarında daralma tanısı konuldu. Ailesi tarafından Selin ismi verilen bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Muş Devlet Hastanesi'nde sezaryenle dünyaya gelen Selin bebeğe aort damarında daralma (aort koarktasyon) teşhisi konuldu. Hayati riski bulunan bebek, ileri tetkik ve tedavi amacıyla İstanbul Siyami Hersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatrik Kalp Damar Cerrahisi Kliniği'ne sevk edildi. Sağlık Bakanlığı tarafından Muş'a gönderilen ambulans uçak, minik bebeği alarak İstanbul'a götürdü.

Haber - Kamera: Muhammed Sami MARAL / MUŞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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