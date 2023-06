Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği, 65 bağımlıyı İstanbul'da bulunan bağımsız yaşam merkezine gönderdi

Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği, müthiş bir sosyal sorumluluk başarısına imza atarak 65 bağımlıyı İstanbul'da bulunan bağımsız yaşam merkezine göndererek manevi değerler eğitimiyle yeni bir hayata "merhaba" dedirtti.

Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği aracılığı ile ilaçsız eğitim ve rehberlik programıyla tertemiz bir geleceğe yepyeni bir kapı aralayan 65 genç, tedavi sonrası uyuşturucuyu bırakarak ailelerine kavuştu. Psikologlar hem ailelere hem de madde bağımlılarına tedavi uygularken, madde bağımlıları aldıkları manevi değerler eğitimiyle yeni bir yaşama kapı aralıyor.

Madde bağımlılığında spor, beyin jimnastiği, yeme-içme alışkanlıklarında değişiklik ve çeşitli detoks yöntemlerinin kullanıldığı tedavi sonucunda 65 kişi sağlığına kavuşarak ailelerine döndü. İstanbul Bağımsız Yaşam Merkezinde 3 ila 5 ay süren eğitimler sonrasında uyuşturucudan kurtulan bireylerden bazıları dernekte gönüllü olarak çalışırken, annelerinin ise tek isteği bağımsız yaşam merkezinin Muş'ta da kurulmasıdır.

Derneği ziyaret eden bağımlı ailelerini dinleyen Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkanı Alparslan Bingöl, Muş'ta bağımsız yaşam merkezinin kurulması için çalışmalara başladığını belirterek, "Muş ilinde uyuşturucu ile mücadele ediyoruz. Derneğimize gelen ailelerle görüşüyoruz. Dertlerini, çocuklarının ve eşlerinin durumunu anlatıyorlar. Bizlerde elimizden geldikçe yardımcı oluyoruz. Hiçbir Muşlu gencin uyuşturucuya kurban gitmesini istemiyoruz. Annelerin ağlamasını istemiyoruz. Muş'ta uyuşturucu ile mücadele bağımsız yaşam merkezinin bir an önce kurulmasını istiyoruz. Muş ilimizde annelerin sesi olduk. İlimizde anneler harekatı başladı. Şu an bağımsız yaşam merkezinde 3 abimizin tedavisi devam ediyor. 2 yıldır ilaçsız modelde Muş'tan İstanbul'a 65 kardeşimizi gönderdik. Bu kardeşlerimiz uyuşturucu belasından kurtuldu. Kardeşlerimiz tedavi olurken bizlerde ailelerimize burada her türlü desteği sağlıyoruz" dedi.

"Kocam eve geldiğinde çatal, bıçak ve keskin tüm aletleri saklıyordum"

Uyuşturucu kullanımını bırakan gencin eşi S.Ş. ise kocasının 17 yıl sonra uyuşturucudan kurtulduğunu söyleyerek, "Ben bir hasta yakınıyım. Kocam 17 yıllık uyuşturucu kullanımından sonra tedavi gördü ve sağlığına kavuştu. Eşim uyuşturucu kullandığı dönemlerde çok ciddi sıkıntılar yaşadık, ayrılma noktasına geldik. Çok şükür tedavi oldu. Eşim tedavi olurken bizlerde burada canlı derslere katılarak tedavi sonrası nasıl davranırız onu öğrendik. Muş'ta bağımsız yaşam merkezinin kurulmasını istiyoruz. Benim eşim atlattıysa herkes atlatır. Bunun için ne gerekiyorsa yapılsın ve gençler kurtulsun. Yaşadığım en büyük sıkıntıların başında huzursuzluk geliyor. Evimde huzur yoktu. Kocam eve geldiğinde korkudan titriyordum. Çatal, bıçak ve keskin tüm aletleri saklıyordum. Eve gelmeyince de tedirgin oluyordum. Bir şeymi oldu, öldü mü kaldı mı diye çok korkuyordum. Ben 17 yıl boyunca hem anneydim hem babaydım. Evimi nasıl çekip çevireceğimi artık bilmiyordum. Çünkü eşimin hiçbir şeyden haberi yoktu. Eşim tedaviden sonra kendine geldi ve yüküm hafifledi. Artık her şeyi benimle paylaşıyor. Biliyorum ki artık arkamda eşim var bana destek oluyor. Çok şey değişti hayatımızda" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da tedavisi devam eden gencin annesi Ç.K. da, oğlunun tedavisinin devam ettiğini belirterek, "Benim oğlum 7-8 senedir uyuşturucu kullanıyordu. Dernek Başkanı Alparslan'la konuştum bana yardımcı oldu, oğlumu İstanbul'a tedaviye gönderdi. Biz istiyoruz ki bu bağımsız yaşam merkezi Muş'ta da açılsın. Yazıktır artık anneler babalar ağlamasın. 7-8 yıldır ne çektiğimi ancak Allah bilir. Bize yardımcı olun" şeklinde konuştu.

10 yıl sonra uyuşturucudan kurtulan gencin annesi M.B. ise bağımsız yaşam merkezinin kurulmasını isteyerek, "Benim oğlum iş yerinde çalışırken rahatsızlandı. Arkadaşı onu kandırdı ağrı kesici yerine uyuşturucu madde verdi. Oğlumda bilmeden ilacı içmiş. 10 yıl bağımlı kaldı. Bağımsız yaşam merkezine gönderdik tedavisi bitti, çok şükür şu an iyi. Bağımsız yaşam merkezinin Muş'ta da kurulmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. - MUŞ