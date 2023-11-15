Muş Gazeteciler Cemiyeti Kan Bağışında Bulundu

Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve üyeleri, soğuk havalardan dolayı kan stokları azalan Kızılay'a bağışta bulundu.

Kızılay Muş Şubesi Kan Bağış Merkezi ekibi, hastanelerin kan ihtiyacını karşılamak için çalışmalarına devam ediyor. Merkez ve ilçelerde kan bağış otobüsü ile bağışçıların ayağına kadar giden ekipler, havaların soğumaya başlamasıyla stoklardaki azalmalar için çağrıda bulundu. Yapılan çağrıya kayıtsız kalmayan Muş Gazeteciler Cemiyetine üye yerel ve yaygın basın kuruluşu temsilcileri, haber dönüşü Kızılay'ın aracına giderek kan bağışında bulundular. Burada vatandaşlara çağrıda bulunan Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrullah Özbey, Kızılay'ın çağrısına kayıtsız kalmalarının doğru olmayacağını söyleyerek, "Soğuk havalardan dolayı kan stoklarında azalma olduğunu biliyorduk. Biz de gazeteciler olarak yapılan çağrıya kayıtsız kalmadık ve cemiyetimize üye arkadaşlarımızla birlikte Kızılay'ımıza kan bağışında bulunduk" dedi.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Başkan Özbey, "Bir damla kan bin damla umuttur" diyerek, "Kanın tek kaynağı insandır. Bu hayati sıvının başka bir muadili yoktur. Bu yüzden kan bağışlamak, hayat kurtarmakla eş değer tutulur. Hiç tanımadığınız insanlara kan bağışlayarak derman olabilir, hatta kan bağışlayarak kendi sağlığınızı da koruyabilirsiniz" şeklinde konuştu.

Vatandaşların soğuk havalarda kan bağışında bulunmamalarının stoklarda azalmalara neden olduğunu belirten Muş Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Doktor Ahmet Kotan ise "Kan bağış kampanyalarımız devam ediyor. Havalar soğumaya başladı. Genellikle soğuk havalarda kan bağışlarında düşüşler oluyor. Vatandaşlarımız soğuk havalarda kan bağışı yapmaya yanaşmıyor. Ancak hastanelerde kan ihtiyaçları devam etmektedir. Hastanelerde lösemi, kanser ve diyaliz hastalarımız düzenli bir şekilde kan almaları gereken hastalardır. Yaz kış demeden sürekli ihtiyaçlar oluyor. Hastaların yanı sıra sezaryen ve diğer alanlarda yapılan ameliyatlarda kana ihtiyaç oluyor. Kan üretimi mümkün olmayan bir sıvı olduğundan dolayı bizim insanlara ihtiyacımız var. Dolayısıyla her vakitlerde vatandaşlarımızın kan bağışına ihtiyaç duyuyoruz. Kan bağışçılarımızın şunu bilmeleri gerekir ki, geldikleri zaman steril bir ortamda kan değerlerine bakarak kan bağışlarını alıyoruz. Soğuk havaların kan vermede negatif bir etkisi yok. Mevsime uygun giyinildiği zaman yaz ayı ile kış ayları arasında herhangi bir fark olmuyor" ifadelerini kullandı.

Kan bağışında bulunan gazetecilere teşekkür eden Kotan, "Kentte görev yapan gazeteci dostlarımız da bugün gelip bize kan bağışında bulundular. Biz gerçekten kendilerine minnettarız. Hem kan verdiler, hem de çağrımıza destek verip vatandaşları kan bağışına davet ettiler. Tüm sivil toplum kuruluşlarını da kan bağışı kampanyamıza destek vermeye davet ediyoruz" diye konuştu. - MUŞ