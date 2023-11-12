Muş Belediye Başkanı Çölyak Hastalarını Ziyaret Etti

Çölyak hastaları ve aileleri, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'yı makamında ziyaret etti. Asya, çölyak hastaları için kısa süre içinde fırın açacaklarını söyledi.

Çölyak hastaları ve aileleri, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'yı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Asya, çölyak hastaları için kısa süre içinde fırın açacaklarını söyledi.

Çölyak hastalarının özel beslenmeleri gerektiğini belirten Asya, şunları kaydetti:

"Hastalarımızın glütensiz gıdalarını şu ana kadar İstanbul'daki bir halk ekmeği fabrikasından temin ediyorduk. Geçen gün gerçekleştirdiğimiz toplantıdan sonra yetkililere talimat verdim. Bundan sonra karabuğday ekimini daha da artıracağız. Hastalarımızın glütensiz gıdalara erişimini kolaylaştıracağız." dedi.

Çölyak hastaları da ilgiden dolayı Asya'ya teşekkür etti.