Muratpaşa Belediyesi Avrupa kentleriyle iş birliği yapacak

Muratpaşa Belediyesi, Avrupa kentleriyle iş birliği yaparak pandeminin yalnızlık hissine ve unutkanlığa neden olduğu ileri yaştaki vatandaşlar için 'İyi Olma Hali' başlıklığıyla çalışmalar gerçekleştirecek.

Muratpaşa Belediyesi, Avrupa kentleriyle iş birliği yaparak pandeminin yalnızlık hissine ve unutkanlığa neden olduğu ileri yaştaki vatandaşlar için 'İyi Olma Hali' başlıklığıyla çalışmalar gerçekleştirecek.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı üyesi olan Muratpaşa Belediyesi, İtalya'nın Udine kentinde düzenlenen 'Sağlıklı Yaşlanmanın On Yılı (2021-2030)' başlıklı çalıştaya katıldı. Çalıştayda Muratpaşa Belediyesi, Covid-19 pandemisinden en çok etkilenen gruplardan olan ileri yaştaki vatandaşlar üzerine yaptığı çalışmaları, İspanya, İtalya, Danimarka, Hırvatistan, İrlanda ve İngiltere'den şehirlerle paylaştı.

Çalıştayda, belediyelerin yanı sıra Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler de bir araya geldi. Çalıştayın sonunda yerel ve uluslararası düzeyde iş birliği olanaklarının geliştirilmesi için yol haritası oluşturuldu. Bu kapsamda Muratpaşa Belediyesi, gelecek dönem İspanya, İngiltere gibi ülkelerden şehirlerle pandeminin yalnızlık hissine ve unutkanlığa neden olduğu vatandaşlar için 'İyi Olma Hali' başlığında çalışmalar yapacak.