Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan tıbbi sekreterler, işitme engelli hastalara daha iyi hizmet verebilmek için işaret dili eğitimi aldı. Başhekim Prof. Dr. Turhan Togan, hastaların konforunun öncelikli olduğunu belirtti ve projenin olumlu sonuçlarını paylaştı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde İşitme Engelli Hastalara İşaret Dili Eğitimi

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan tıbbi sekreterler, işitme engelli hastalara daha iyi hizmet verebilmek için işaret dili eğitimi aldı.

Başhekim Prof. Dr. Turhan Togan, gazetecilere, hastaların her türlü konforunun kendileri için öncelikli olduğunu söyledi.

Bu kapsamda çeşitli projeler yürüttüklerini belirten Togan, Halk Eğitim Merkezi ile yaptıkları işbirliğiyle hastanede görev yapan tıbbi sekreterlerin işaret dile eğitimi aldığını kaydetti.

Yürüttükleri projenin olumlu yansımalarını aldıklarını anlatan Togan, "Projemiz, işitme engelli hastalarımızın iletişimini kolaylaştırırken, tedavi ve motivasyonlarını da artırdı." dedi.

Kendisi de eğitim alan Togan, işaret diliyle İstiklal Marşı'nı seslendiren koroya eşlik etti.???????