Muğla'da Yelkenli Teknede Rahatsızlanan Vatandaş Tıbbi Tahliye Edildi

Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında seyreden yelkenli teknede rahatsızlanan bir vatandaş, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliye edildi. Yardım çağrısı üzerine rahatsızlanan vatandaş bota alınarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.

Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında seyreden yelkenli teknede rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Milas açıklarında yelkenli teknede rahatsızlanan vatandaş için yardım çağrısı yapılması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından rahatsızlanan vatandaş bota alınarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildiler. - MUĞLA