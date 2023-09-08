Muğla'da Yelkenli Teknede Rahatsızlanan Kişi Tahliye Edildi

Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında bir yelkenli teknede rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.