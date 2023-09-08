Muğla'da Yelkenli Teknede Rahatsızlanan Kişi Tahliye Edildi
Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında bir yelkenli teknede rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.
Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında yelkenli teknede rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki yelkenli teknede bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekipler, ilk müdahalede bulundukları kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti.
Kaynak: AA / Sağlık