Muğla'da trafik kazasında ağır yaralanan 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve hastanede tedavi gören Ayşe Akı, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk annesi olan Akı'nın ölüm haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Muğla'nın Milas ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 38 yaşındaki Ayşe Akı isimli kadın doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Kıyıkışlacık Mahallesi'nde 23 Eylül Cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Ayşe Akı ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Akı'ya ilk müdahaleyi yaparak ambulansa hastaneye kaldırdı. Daha sonra Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Akı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Evli ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Akı'nın ölüm haberi ailesi ile tüm sevenlerini yasa boğdu. Akı, Selimiye Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - MUĞLA