Muğla'da Trafik Kazası: İstanbul'da Görevli Kadın Doktor Yaralandı

Muğla'da meydana gelen trafik kazasında İstanbul'da görevli kadın doktor, Sakartepe Akyaka girişi son virajdan Akyaka yoluna uçtu. Sürücü kadın yaralanırken, kopan serçe parmağı itfaiye ekipleri tarafından bulunarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Ula Sakartepe rampasından iniş yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın doktor Serçin Karahüseyinoğlu tarafından kullanılan 34 JU 2299 plakalı araç, Akyaka girişi öncesi son virajdan Akyaka yoluna uçtu. Çam ağaçlarının arasından Akyaka Mahallesi giriş yoluna düşen araçta büyük hasar oluştu.

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine 112 ambulans ve motorize ekipler, itfaiye, jandarma sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Dr. Serçin Karahüseyinoğlu'na ilk müdahale olay yerinde 112 motorize ekipler tarafından yapılırken, kazada sürücü kadının serce parmağının koptuğu ortaya çıktı.

Kaza yerinde bulunan itfaiye ve diğer ekipler tarafından kopan parmak arandı. Yapılan arama sonrası serçe parmak bulunarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza sonrası Akyaka girişi uzun süre trafiğe kapatıldı. Sürücü kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. - MUĞLA