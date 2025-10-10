Muğla'da Erken Doğan Bebek Açık Kalp Ameliyatıyla Kurtarıldı

MUĞLA'ya tatile gelen İngiliz ailenin erken doğumla dünyaya gelen 900 gram ağırlığında prematüre bebekleri, Muğla Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen açık kalp ameliyatı ile hayata tutundu.

İngiltere'den Muğla'ya bir haftalık tatil için gelen Laura Louise ve Declan Harkin çifti, tatillerinin ortasında bir sürprizle karşılaştı. Çiftin bebeği, Muğla Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde erken doğumla dünyaya geldi. 900 gram ağırlığında doğan bebek, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındı. Bebekte solunum sıkıntısı gelişince ekokardiyografi çekildi. Bebeğin kalbinde, Patent Duktus Arteriozus (PDA) adı verilen bir damarın açık ve anormal olduğu tespit edildi.

AÇIK OLAN DAMAR KAPATILDI

Doğumdan hemen sona kendiliğinden kapanması gereken damarın kapanmaması üzerine doktorlar, bebeğe ilk önce ilaç tedavisi uyguladı ancak sonuç alınamadı. Açık olan damarı kapatmak için Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Buğra Harmandar ile KVC Anesteziyoloji Sorumlusu Doç. Dr. Melike Toker ve ekipleri tarafından bebek ameliyata alındı. Gerçekleştirilen başarılı operasyonla damar kapatıldı ve Thomas bebek, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındı. Durumunun stabil hale gelmesinden sonra bebeğin, ailesiyle birlikte ambulans uçakla İngiltere'ye sevk edileceği bildirildi.

'GURUR DUYUYORUZ'

Prof. Dr. Buğra Harmandar, "Bu tür kompleks kalp ameliyatları çok iyi, özelleşmiş ihtisas merkezlerinde yapılabilir. Bunun için deneyimli bir cerrahi ve anestezi ekibi gereklidir. Hastane olarak ülkemizde hem erişkin hem de Çocuk Kalp Merkezi sertifikasına sahip nadir hastanelerden biriyiz. Bölgemizde Aydın, Antalya, Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya dahil bu tür kompleks yenidoğan açık kalp ameliyatlarının yapılabildiği tek merkeziz. Bu konuda da ekiplerimizle gurur duyuyoruz" dedi.