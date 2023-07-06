Muğla'da Balık Avlarken Elektrik Akımına Kapılan Kişi Ağır Yaralandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde balık avlarken elektrik akımına kapılan bir kişi ağır yaralandı. İlkokul müdürü Korhan Karaca'nın oltası yüksek gerilim hattına takıldı ve elektrik akımına kapıldı. Karaca, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi devam ediyor.