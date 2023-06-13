Muğla'da Ambulans ile Özel Araç Kaza Yaptı: Yaralılar Var

Gökova kavşağı Marmaris Fethiye karayolu ayrımında Büyükşehir Belediyesi ambulansı ile özel aracın karıştığı kazada yaralılar var.

Edinilen bilgiye göre Muğla Büyükşehir Belediyesine ait hasta taşıyan 48 ADP 436 plakalı ambulans ile 48 ET 726 plakalı otomobil kaza yaptı. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada araç içinde bulunan sürücü ve yolcular dahil toplam 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar sağlık kuruluşlarında tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. - MUĞLA