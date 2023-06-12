Muğla Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Atık Tesisi 7 Bin Ton Atığı Bertaraf Etti

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında kurulan Tıbbi Atık Sterilizasyon ve Bertaraf Tesisi, 13 ilçede yer alan sağlık kuruluşlarından toplanan tıbbi atıkları bertaraf ediyor. Tesis bugüne kadar 7 bin ton atığın sterilizasyon ve bertaraf işlemini gerçekleştirirken çevreyi de korudu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında kurulan Tıbbi Atık Sterilizasyon ve Bertaraf Tesisi, 13 ilçede yer alan sağlık kuruluşlarından toplanan tıbbi atıkları bertaraf ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Tıbbi Atık Sterilizasyon ve Bertaraf Tesisi bugüne kadar 7 bin ton atığın sterilizasyon ve bertaraf işlemini gerçekleştirirken çevreyi de korudu. Saatte 500 kilogram kapasiteye sahip olan Tıbbi Atık Sterilizasyon ve Bertaraf Tesisi, her ay ortalama 125 ton tıbbi atığı yüksek basınçlı buhara maruz bırakarak sterilize ediyor.