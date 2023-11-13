Muğla Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Atık Sterilizasyon ve Bertaraf Tesisi 7 Bin 900 Ton Atığı Bertaraf Etti

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Atık Sterilizasyon ve Bertaraf Tesisi, 13 ilçede topladığı 7 bin 900 ton atığın sterilizasyon ve bertaraf işlemini gerçekleştirdi. Tesiste tıbbi atıklar yüksek basınçlı buhar ile sterilize edilerek evsel atığa dönüştürülüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Atık Sterilizasyon ve Bertaraf Tesisi bugüne kadar 13 ilçede bin 16 noktadan topladığı 7 bin 900 ton atığın sterilizasyon ve bertaraf işlemini gerçekleştirdi.

2017 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve Muğla'da ilk olan Tıbbi Atık Sterilizasyon ve Bertaraf Tesisi 13 ilçede yer alan sağlık kuruluşlarından toplanan tıbbi atıkları modern ve donanımlı tesislerinde bertaraf ediyor. Tıbbi Atık Sterilizasyon ve Bertaraf Tesisi 500 kg/sa kapasiteye sahip ve her ay ortalama 125 ton tıbbi atığı yüksek basınçlı buhara maruz bırakarak sterilize ediyor. 2023 yılı Kasım ayına kadar tesis 1250 ton tıbbi atığın sterilizasyon ve bertaraf işlemini gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesinin önüne geçmek için 2017 yılında kurduğu Tıbbi Atık Sterilizasyon ve Bertaraf Tesisi ile 13 ilçedeki sağlık kuruluşlarına hizmet veriyor. Sağlık kuruluşlarından modern taşıma yöntemleri kullanılarak 3 Adet lisanslı araçlarla her ay ortalama 125 ton tıbbi atık Muğla Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi'nde yüksek basınçlı buhara maruz bırakılarak sterilize ediliyor. Tıbbi atıkların zararsız hale getirilip getirilmediği kimyasal ve biyolojik indikatörler kullanılarak test ediliyor. Steril edilen atıklar parçalanarak hacmi küçültülüyor ve evsel çöp niteliği kazanarak Menteşe Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi'nde bertaraf ediliyor. Tıbbi Atık Sterilizasyon ve Bertaraf Tesisi kurulduğu günden bu yana yaklaşık 7 bin 900 Ton tıbbi atığın sterilizasyon ve bertaraf işlemini gerçekleştirdi. 2023 yılı Kasım ayına kadar da tesiste 1250 ton tıbbi atık sterilize edilerek evsel atığa dönüştürüldü ve bertaraf işlemi gerçekleştirildi. - MUĞLA