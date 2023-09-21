Muğla Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Hasta Nakil Hizmetiyle Vatandaşlara Kolaylık Sağlıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, engelli ve hasta bireylerin evden sağlık kuruluşlarına, sağlık kuruluşlarından eve ulaşmasını sağlayan bir hizmet sunuyor. Bu hizmet kapsamında 19 ambulans, engelli nakil aracı ve 24 personel ile çalışmalarını sürdüren belediye, bugüne kadar 17 bin 637 vatandaşa hizmet verdi.

Engelli ve hasta bireylerin evden sağlık kuruluşlarına, sağlık kuruluşlarından eve ulaşmasını sağlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu hizmetiyle vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. Muğla genelinde 19 ambulans, engelli nakil aracı ve 24 personelle çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar 17 bin 637 vatandaşa hizmet verdi.

Vatandaşların hasta yakınları ve engelli bireyleri için sunulan bu hizmetle vatandaşlar sağlık kuruluşlarına götürülüyor ve muayenelerinden sonra evlerine tekrar bırakılıyor. İlaçları alınırken de vatandaşların yanında olan ekipler ayrıca engelli vatandaşları da gidecekleri yerlere donanımlı araçları ile ulaştırıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Hasta Nakil hizmeti ile il genelinde 15 bin 799 kişiye ulaştı ve 60 bin 580 nakil sağladı. Engelli Nakil hizmeti ile de 1838 kişiye 24 bin 102 kez nakil hizmeti verildi. Toplamda 17 bin 637 kişi hasta ve engelli nakil hizmetinden yararlandı. - MUĞLA