Mudurnu'da kamu kurumlarında madde bağımlılığı farkındalık eğitimi verildi

Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele madde bağımlılığı farkındalık eğitimi verildi. Konferansta, narkotik madde kullanımı, kullanıcıların tespit edilmesi ve ihbar yöntemleri gibi konular ele alındı.

Mudurnu'da kamu kurumlarında çalışan personellere madde bağımlılığı farkındalık eğitimi verildi.

Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele madde bağımlılığı farkındalık eğitimi verildi. Konferansta, narkotik madde kullanımı, kullanıcıların nasıl tespit edileceği, şüpheli durumların neler olduğu, kullanıcıların sosyal fiziksel ruhsal olarak nasıl etkilendiği, narkotik maddelerin tanıtımı vb. konularına değinildi.

Ayrıca, cep telefonlarına indirilebilen "UYUMA" isimli uygulama ile ihbar yöntemini de anlatarak, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personellerinin, ihbarları hassasiyetle değerlendirebileceği belirtildi. - BOLU