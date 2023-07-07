MSF Haiti'deki Hastane Tedavi Çalışmalarını Durdurdu

SAN Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Haiti'de 20 silahlı kişi tarafından basılan hastanedeki tedavi çalışmalarını durdurduğunu açıkladı.

MSF'den yapılan yazılı açıklamada, Haiti'nin başkenti Port-au- Prince'deki bir hastaneye dün akşam saatlerinde silahlı kişilerce baskın düzenlendiği ve bir hastanın tartaklandığı aktarıldı.

İki kişinin yaralı taklidi yaparak hastaneye girdiği, ardından da diğerlerinin girdiği vurgulanan açıklamada, "Hayat kurtarmak için her gün çabalayan tıbbi personel, bu silahlı grup tarafından gösterilen şiddet ve nefret karşısında şok oldu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, MSF'nin olayın ardından söz konusu hastanedeki tedavi çalışmalarını durdurduğu kaydedildi.

Haiti'deki şiddet olayları

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, aynı yıl ağustosta 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına yol açan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, kaçırma olayları ve şiddetin artmasıyla son yıllarda önemli ölçüde derinleşti.

Ülkede silahlı grupların çatışmaları nedeniyle Nisan 2022'den bu yana yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.