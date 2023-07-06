SAĞLIK Bakanlığı bünyesinde, ülke genelinde 60 motosiklet ambulans ile trafiğin yoğun olduğu bulvar, cadde ve dar sokaklar ile park, bahçe ve mesire alanlarında acil durumdaki hastalara dakikalar içerisinde müdahale ediliyor. Ankara'da görev yapan 2 motosiklet ambulans ile 2 ayda yaklaşık 500 hastaya müdahale edildi.

'Motosikletli sağlıkçılar' hayat kurtarıyor

SAĞLIK Bakanlığı bünyesinde, ülke genelinde 60 motosiklet ambulans ile trafiğin yoğun olduğu bulvar, cadde ve dar sokaklar ile park, bahçe ve mesire alanlarında acil durumdaki hastalara dakikalar içerisinde müdahale ediliyor. Ankara'da görev yapan 2 motosiklet ambulans ile 2 ayda yaklaşık 500 hastaya müdahale edildi.

Paramedik ve acil tıp teknisyeni olmak üzere 2'şer kişilik ekiplerin görev yaptığı motosiklet ambulanslar, trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokakları kısa sürede aşarak, dakikalar içinde hastanın yanına ulaşıyor. İlk müdahale yapıldıktan sonra da gerekirse destek istenerek hastaneye nakil sağlanıyor. Motosikletli ambulanslarda, kara ambulansında bulunan neredeyse tüm ekipmanlar hazır bulunuyor. Türkiye genelinde 60 motosiklet ambulansta 142 personel görev yapıyor. Ankara'da ise 12 personel, 2 motosiklet ambulans ile 08.00-20.00 arasında tüm vakalara hizmet sağlıyor. Genelde kara ambulanslarının giremediği Kızılay, Hamamönü, Gençlik Parkı gibi alanlarda etkin görev alan motosiklet ambulanslardaki sağlık görevlileri, hastalara ilk müdahaleyi gerçekleştiriyor.

8 yıldır paramedik olarak görev yaptığını söyleyen Eriklioğlu, sokakta karşılaştıkları sıkıntılara ilişkin, "Hastaya ulaşırken özellikle taksi şoförleri ve dolmuş şoförlerinden kaynaklı sıkıntılar yaşıyoruz. Genelde vatandaş bizi trafik polisi sanıyor. ya da 'Acil organ mı taşıyorsunuz?' diye soruyorlar. Motosiklet ekibi olarak vakaya hızlı bir şekilde ulaşabilmek için trafikteyiz sürekli. O yüzden gerek taksi gerekse dolmuş şoförleri, gerek yaya arkadaşlar ulaşmamıza yardımcı olurlarsa ve bize vakaya giderken yol verirlerse seviniriz" dedi.