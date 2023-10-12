Motosiklet Kullanıcılarına Kask Uyarısı

Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonrasında ağır yaralanan Enes Çapkan, motosiklet sürücülerine seslenerek kask kullanımının önemini vurguladı. Kazanın ardından 9 gün yoğun bakımda kalan Çapkan, sağlık durumunu anlattı ve bir daha asla kask takmadan motosiklet kullanmayacağını belirtti.

Kazanın ardından 9 gün yoğun bakımda kalan gençten duygu dolu sesleniş

1 yıl daha yürüyemeyeceğini ifade eden Enes Çapkan herkesin koruyucu ekipman ve kask olmadan asla motosiklet kullanmamasını vurguladı

" Sağ bacağımda 7 ayrı kırık var, kalçamda platin var. En az 1 yıl daha yürüyemeyeceğim, kafamda çatlak var"

ANTALYA - Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonrasında ağır yaralanan trafik kazası mağduru Enes Çapkan, motosiklet sürücülerine seslenerek, "Kaza anında kaskım yoktu, 9 gün yoğun bakım ünitesinde yattım. Sağ bacağımda 7 ayrı kırık var, kalçamda platin var. En az 1 yıl daha yürüyemeyeceğim, kafamda çatlak var. Bir daha asla kask takmadan motosiklet kullanmam" dedi.

Motosiklet pratik ve ekonomik bir ulaşım aracı olması sebebiyle günümüzde en çok tercih edilen ulaşım araçlarından biri haline gelerek, her geçen gün kullanıcılarının sayısını artıyor. Yaşanan bu artış, trafikte ciddi güvenlik sorunlarını beraberinde getirdi. Uygun motosiklet ekipmanları kullanıldığı taktirde oluşabilecek riskler minimuma indirilebilir. Motosiklet kullanıcısının trafikte en güvenlik önlemi ise kask olarak öne çıkıyor. Bir motosiklet ile başka bir aracın muhtemel çarpışması anında oluşan kazada en çok motosiklet sürücüsünü etkileniyor. Bu yüzden motosiklet kaskı ve koruyucu ekipmanları kullanmak hayati önem taşıyor.

Birçok ameliyat geçirdiğini ve 1 yıl daha yürüyemeyecek

Kask ve koruyucu ekipman kullanmadan motosiklet kullanan ve 27 Ağustos günü geçirdiği trafik kazası sonrasında ağır yaralanan trafik kazası mağduru Enes Çapkan, kaza sonrasında vücudunda meydana gelen travmaları, sağlık durumunu, yaşadıklarını ve trafik kurallarına uymanın önemini anlattı. Motosiklet kazası sonrasında bir müddet yoğun bakımda kaldığını, birçok ameliyat geçirdiğini ve 1 yıl daha yürüyemeyeceğini ifade eden Enes Çapkan, kendisinin bir daha asla kaskı olmadan motosiklet kullanmayacağını, kendisini ve sevdiklerini düşünen herkesin de koruyucu ekipman ve kask olmadan asla motosiklet kullanmamasını vurguladı. Kaza anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"Bir daha asla kask takmadan motosiklet kullanmam"

Enes Çapkan, motosiklet sürücülerine seslenerek, "Kaza anında kaskım yoktu, 9 gün yoğun bakım ünitesinde yattım. Sağ bacağımda 7 ayrı kırık var, kalçamda platin var. En az 1 yıl daha yürüyemeyeceğim, kafamda çatlak var. Bir daha asla kask takmadan motosiklet kullanmam" dedi.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Şafak Özyörük ise, motosiklet kullanıcılarının karıştığı trafik kazası sonrasında yapılan müdahaleler ile ameliyatlarda kask ve güvenlik ekipmanlarını kullanmayan sürücülerin maruz kaldığı ölümcül vücut travmalarına rağmen, doğru kask ve güvenlik ekipmanlarını kullanan sürücülerin muhtemel kazaları birkaç sıyrıkla atlattığını belirtti.