Motosiklet Kazasında 110 Gün Sonra Hayatını Kaybeden Röntgen Teknisyeni

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Devlet Hastanesi'nde röntgen teknisyeni olarak görev yapan Yücehan Özkan (27), Kütahya'da geçirdiği motosiklet kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede 110 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 1 Temmuz'da Kütahya-Bozüyük yolu Eğnegazi köyü mevkisinde meydana geldi. İnegöl Devlet Hastanesi'nde röntgen teknisyeni olarak görev yapan Yücehan Özkan, Kütahya'daki arkadaşını ziyaret etmek üzere motosikletiyle yola çıktı. İddiaya göre, Özkan'ın kontrolünü yitirdiği motosiklet, virajda ağaçlık alana uçtu. Yaralanan Özkan, bilincini kaybettiği için kimseye haber veremedi. Uzun süre kendisinden haber alınamaması üzerine Özkan'ın mesai arkadaşları, özel araçlarıyla gittiği güzergahta arama yaptı. Eğnegazi köyü civarında kırık ağaç dallarını fark eden arkadaşları, yaralı meslektaşlarını kazadan yaklaşık 26 saat sonra buldu. İlk müdahaleyi arkadaşlarının yaptığı Özkan, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde 110 gündür tedavisi süren Yücehan Özkan, bugün yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.