Sağlık Bakanlığı bünyesinde trafiğin yoğun olduğu veya trafiğe kapalı bölgelerde görev alan motorsiklet ambulanslar, 'altın dakikalar' olarak adlandırılan 3 ile 5 dakika arasında yaptıkları ilk müdahale ile hayat kurtarıyor.

Motosiklet ambulanslar "altın dakikalar" içerisinde yaptıkları müdahale ile hayat kurtarıyor

ANKARA - Sağlık Bakanlığı bünyesinde trafiğin yoğun olduğu veya trafiğe kapalı bölgelerde görev alan motorsiklet ambulanslar, "altın dakikalar" olarak adlandırılan 3 ile 5 dakika arasında yaptıkları ilk müdahale ile hayat kurtarıyor.

Dünyada trafik yoğunluğunun fazla olduğu ülkelerde kullanılan motorsiklet ambulanslar, Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı bünyesinde kalabalık ve yoğun bölgelerde vatandaşlara sağlık hizmeti sunuyor. Üzerinde iki adet sağlık personelinin yer aldığı motorsiklet ambulanslar, trafiğin yoğun olduğu bulvar, cadde ve çevre yolları, trafiğe kapalı yollar, kara ambulansın giremeyeceği dar sokaklar, park, bahçe ve mesire alanları, koşu yolları, spor alanları gibi ambulansın giremeyeceği yerlerde görev alıyor. Hemen hemen her türlü vakaya müdahale edebilecek donanıma sahip olan ambulanslar, altın dakikalar olarak adlandırılan 3 ile 5 dakika arasında vakalara yaptıkları ilk müdahale sayesinde yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçiyor.

"Motorsiklet ambulans, altın dakikalar dediğimiz 3 ile 5 dakika arasında vakaya ulaşıyor"

17 yıldır 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görev alan ve son 4 yıldır motorsiklet ambulansda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev alan Eray Eraydın, Komuta Kontrol Merkezi'nin görevlendirmesiyle vakaya doğru yola çıktıklarını belirterek, "Motorsiklet ambulans hızlıca çıkışını yapıyor. Altın dakikalar dediğimiz 3 ile 5 dakika arasında vakaya ulaşıyor. Gerekli müdahalesini yapıyor. Daha sonra ise kara ambulansını çağırıyoruz ve kara ambulansı geliyor. Hastayı kara ambulansına devrediyoruz, bilgilerini aktarıyoruz. Sonra yeni vakalar ve görevler için hazır bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"İnsanların hayatına dokunmak bütün sıkıntıların tamamını ortadan kaldırıyor"

Trafikte bazı dikkatsiz sürücülerden dolayı sıkıntı yaşayabildiklerini ifade eden Eraydın, "Kaportada kendimiz olduğumuz için çok riskli bir birimde çalışıyoruz. Yazın çok sıcaklarda koruyucu kıyafetler bizi çok zorluyor ama bir insanın hayatına dokunmak da bunların tamamını ortadan kaldırıyor. Bizim motivasyon kaynağımız oluyor" dedi.

"Genelde olumlu tepkilerle karşılaşıyoruz"

Vatandaşların motorsiklet ambulansı gördükleri ilk anda şaşırdıklarını belirten Eraydın, "Önce trafik polisi zannediyorlar. Daha sonra motorsiklet ambulans olduğunu anlayınca çok memnun oluyorlar. Aslında çok hızlı müdahale edilmesi, acil bakımın 3 ile 5 dakika içerisinde yapılmasının ne kadar önemli olduğunun farkına varıyorlar. Bakanlığın bu konuda vatandaş için ne kadar değişik ambulanslarla hizmet verdiğini görüyorlar ve mutlu oluyorlar. Genelde olumlu tepkilerle karşılaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"Eğer ilk 3 ile 5 dakikalarda müdahale edilmezse ölüm ve ciddi sakatlıklarla sonuçlanıyor"

Hastalara 3-5 dakika içerisinde müdahale edilmesinin 'altın dakikalar' olarak adlandırıldığını belirten Eraydın, sözlerine şöyle devam etti:

"Kalp krizleri, trafik kazaları ve göğüs yaralanmaları durumunda altın dakika dediğimiz 3 ile 5 dakika çok önemli. Eğer ilk 3 ile 5 dakikalarda müdahale edilmezse ölüm ve ciddi sakatlıklarla sonuçlanıyor. Biz kara ambulansın gecikeceği durumlarda hızla gidip müdahale ederek, ölüm ve sakatlıkları en aza indirmeyi amaçlıyoruz.