Moldova Vatandaşına İnegöl Devlet Hastanesi'nde Acil Müdahale

ANTALYA'da beyin kanaması geçiren ve uyutularak ülkesine sevk edildiği sırada değerleri düşen Moldova vatandaşı Fotea Mihail'e (50) İnegöl Devlet Hastanesi'nde acil müdahale yapıldı. Değerlerinin normale dönmesinin ardından Mihail'i taşıyan ambulans, tekrar Moldova'ya gitmek üzere yola çıktı.

Antalya'nın Alanya ilçesine tatile gelen Moldova vatandaşı turist Fotea Mihail önceki gün öğlen saatlerinde güneşlenmek için plaja gitti. Bir süre denize giren Mihail sahilde güneşlenirken fenalaştı. Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan turist, Alanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mihail'in beyin damarlarının bir tanesinde yırtılma oluştuğu ve beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Uyutularak yoğun bakıma alınan turistin ailesi Mihail'in tedavisine Moldova'da devam edilmesini istedi.

Bunun üzerine Moldova'dan gelen ambulansla ülkesine sevk edilen Mihail'in, Bursa'nın İnegöl ilçesinde değerleri düştü. Ambulanstaki sağlık ekibi acil müdahale amacıyla hastayı İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirdi. Fotea Mihail'e acil servis önünde ambulansın içerisinde müdahale yapıldı. Sağlık personelinin zamanında müdahalesi ile Mihail'in değerleri normale döndü. Yapılan değerlendirmenin ardından Mihail'i taşıyan ambulans, tekrar Moldova'ya gitmek üzere yola çıktı. (DHA)