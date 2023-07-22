Moğolistan'da Toksik Hıyarcıklı Veba Patogenezi Tespit Edildi

Moğolistan'ın Zavhan vilayetinde son derece toksik hıyarcıklı veba patogenezi tespit edildi. Moğolistan Ulusal Hayvan Kaynaklı Hastalıklar Merkezi, dağ sıçanlarının ölümüyle ilgili yapılan araştırmada örneklerde toksik hıyarcıklı veba bulunduğunu açıkladı. Halka dağ sıçanlarını avlamamaları ve etlerini yememeleri çağrısı yapıldı.

ULAN BATUR, 22 Temmuz (Xinhua) -- Moğolistan'ın Zavhan vilayetinde son derece toksik hıyarcıklı veba patogenezi tespit edildi.

Yerel medyanın Cumartesi günü Moğolistan Ulusal Hayvan Kaynaklı Hastalıklar Merkezi'ne (NCZD) dayandırarak verdiği haberlerde, "NCZD, bu ayın başlarında vilayetin Erdenekhairkhan bölgesinde çok sayıda dağ sıçanının gizemli şekilde öldüğü şeklinde haberler aldı. Merkez uzmanları ölü dağ sıçanlarından örnek topladı ve örneklerde son derece toksik hıyarcıklı veba patogenezi buldu" diyen kurum, halka dağ sıçanlarını avlamamaları ve dağ sıçanı eti yememeleri çağrısında bulundu.

Dağ sıçanlarının avlanması Moğolistan'da yasadışı olmasına karşın bu kemirgeni lezzetli bulan birçok kişi bu yasağı göz ardı ediyor.

NCZD, Moğolistan'daki 21 ilin 17'sinin hıyarcıklı veba riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dağ sıçanları gibi vahşi kemirgenlerde yaşayan pireler aracılığıyla yayılan bakteri bazlı bir hastalık olan hıyarcıklı veba, zamanında tedavi edilmezse bir yetişkini 24 saatten kısa bir sürede öldürebiliyor.