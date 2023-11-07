Moderna, Çin'deki İlk İlaç Fabrikasının İnşaatına Başladı

ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna, Çin'deki ilk ilaç fabrikasının inşaatına başladı. Moderna Çin Ar-Ge ve üretim merkezi projesi, Shanghai'da yaklaşık 18 hektarlık bir alanda yer alacak.

SHANGHAİ, 7 Kasım (Xinhua) - ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna, tahmini 3,6 milyar yuan (yaklaşık 501 milyon ABD doları) yatırımla Çin'deki ilk ilaç fabrikasının inşaatını Pazartesi günü başlattı.

Shanghai Xinzhuang Sanayi Parkı yetkililerine göre, Shanghai kentinin Minhang Bölgesi'nde yer alan Moderna Çin Ar-Ge ve üretim merkezi projesi, park içinde yaklaşık 18 hektarlık bir alanı kapsıyor.

Bu hamle, Shanghai Belediyesi Ekonomi ve Bilişim Komisyonu, Minhang bölge yönetimi ve Moderna arasında 5 Temmuz'da imzalanan üçlü stratejik işbirliği anlaşmasının ardından geldi. Söz konusu işbirliği, biyofarmasötik alanında yatırım, araştırma, geliştirme ve ticarileştirmeyi destekleme amacı taşıyor.

Dünyanın önde gelen mRNA aşı geliştiricilerinden Moderna, mRNA tabanlı ilaç araştırma ve geliştirme ile virüs önleme teknolojileri de dahil olmak üzere kanser immünoterapisine odaklanıyor.