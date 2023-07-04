Miyopun ekran bağımlılığı ile küçük yaşlara kadar indiği belirtildi

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Sevil Karaman, miyopun ekran bağımlılığı ile küçük yaşlara kadar indiğini belirterek, çocuğunuzun belirtilerini gözlemleyerek doktora başvurmanız gerektiğini söyledi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Sevil Karaman, miyopun ekran bağımlılığı ile küçük yaşlara kadar indiğini belirterek, "Çocuğunuz nesneleri yüzüne yakın tutuyor, ekrana çok yakın oturuyor ve gözünü sık sık ovalıyorsa zaman geçirmeden doktorunuza başvurun." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karaman, miyopinin 6 ila 13 yaşları arasında gelişmeye başladığını ancak artan ekran bağımlılığı ile küçük yaşlarda da görüldüğünü bildirdi.

Ebeveynlerinde miyop öyküsü olan çocukların miyop olma olasılığının daha yüksek olduğunu aktaran Karaman, belirtileri "Nesneleri yüzlerine yakın tutma, ekrana çok yakın oturma, uzakta bulunan nesnelere ilgi göstermeme, daha iyi görebilmek için gözlerini kırpma veya tek gözünü kapama, sık sık göz ovma, aşırı göz kırpma ve sulanma" olarak açıkladı.

Doç. Dr. Karaman, gözleri gelişmekte olan bebek ve çocuklarda miyopinin hızla geliştiğini, ilerlemeyi yavaşlatmak için erken teşhisin çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Miyop, ekran bağımlılığı ile beraber küçük yaşlara kadar indi. Çocuğunuz nesneleri yüzüne yakın tutuyor, ekrana çok yakın oturuyor ve gözünü sık sık ovalıyorsa zaman geçirmeden doktorunuza başvurun. Ekran süresini sınırlamak ve açık havada zaman geçirmeyi teşvik etmek de miyopinin ilerlemesini yavaşlatabilir. Miyopide bebeklere ve küçük çocuklara genellikle gözlük reçete edilir, kontakt lens önerilmez. Yüksek gözlük numarasına sahip bazı çocuklarda ebeveyn denetimi altında kontakt lens kullanabilir. Kontakt lens kullanımı çocuk okul çağına geldiğinde olmalı."