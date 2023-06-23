Mısırlı Siyam İkizleri Başarılı Bir Operasyonla Ayrıldı

Mısırlı Selma ve Sare adlı siyam ikizi bebekler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen 17 saatlik başarılı bir operasyonla ayrıldı. Siyam ikizlerini ayırma operasyonlarındaki tıbbi ve cerrahi ekip başkanı Dr. Abdullah bin Abdulaziz er-Rabia, ikizlerin 23 Kasım 2021'de ülkeye getirildiği belirtti. Çocuk ve plastik cerrahileri, anestezi ve diğer ilgili birimlerden oluşan 31 kişilik uzman ekibin ameliyata katıldığını bildiren Rabia, sonuncusu 17 saat olmak üzere toplam 57 saat ve 4 aşamadan oluşan operasyonun tamamlandığını kaydetti.